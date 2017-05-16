Обманувший волгоградского ресторатора на 21 миллион сотрудник ФСБ получил срок

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к 4 годам лишения свободы сотрудника регионального управления ФСБ Андрея Чуманова за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе суда во вторник, 16 мая.

Суд также оштрафовал его на 150 тысяч рублей и лишил воинского звания капитан.

Установлено, что Чуманов в 2006 году познакомился с волгоградским ресторатором Алексеем Торубаровым и предложил ему свою помощь в приобретении помещения в центре города. Сотрудник ФСБ убедил предпринимателя в том, что может повлиять на исход аукционных торгов. Для обеспечения полной победы на аукционе и устранения конкурентов Чуманов запросил у ресторатора 13,5 миллионов рублей. Полученные деньги сотрудник ФСБ присвоил.

Весной 2007 года Чуманов в сговоре с бывшим депутатом Волгоградской городской думы Евгением Глазковым еще раз обманул Торубарова. На этот раз предприниматель заплатил уже более 18 миллионов рублей, которые были присвоены сотрудником ФСБ и парламентарием.

Глазков был осужден в октябре 2013 года к 2,5 годам колонии общего режима.

Чуманов тогда скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя три года его задержали в Чечне и этапировали в Волгоград.