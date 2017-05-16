США назвали условие диалога с Северной Кореей

Соединенные Штаты Америки будут готовы вести диалог с КНДР, если страна полностью остановит ядерные и ракетные испытания. Об этом, как передает РИА Новости, заявила журналистам во вторник, 16 мая, постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

Кроме того, она не согласилась с высказыванием президента России Владимира Путина о необходимости прекратить запугивать Северную Корею. «Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться», — сказала Хейли.

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По ее словам, последний ракетный пуск КНДР был, в том числе и сигналом для Россией, так как произошел близко к границам страны.

«Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону», — подчеркнула Хейли.

КНДР провела испытание утром в воскресенье, 14 мая. Полет ракеты средней и большой дальности, которая стартовала из провинции Пхёнан-Пукто, продолжался полчаса, она преодолела около 700 километров и упала в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

В Пхеньяне заявили, что целью испытания была проверка возможности доставки этой ракетой «крупной тяжелой ядерной боеголовки».

