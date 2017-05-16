Московский монорельс опустят на землю и превратят в трамвайные линии

Московская монорельсовая транспортная система будет реконструирована. Основную часть этой железной дороги, которая сейчас проходит по эстакаде, опустят на землю. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«В следующем году мы приступим к проектированию реконструкции линии монорельса. Возможно, в конце следующего года уже выйдем на работы», — приводит «Интерфакс» слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

По словам чиновника, часть конструкций планируется демонтировать. Эстакады сохранят на пересечении с железной и автомобильными дорогами. «Большая часть маршрута пройдет по земле», — добавил Бочкарев.

Чиновник отметил, что работы будут проводиться за счет бюджета Москвы.

Сетевое издание m24.ru со ссылкой на главу департамента строительства сообщает, что монорельс будет переоборудован под трамвайные линии.

Ранее сообщалось, что с 2017 года монорельсовая дорога переведена на экскурсионный график движения — с большими интервалами.

Московская монорельсовая система была открыта в 2004 году. Она состоит из единственной линии, расположенной в Северо-Восточном административном округе столицы.