Жириновский попросил Мединского поддержать мужской хор ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у Минкультуры России финансовой поддержки для мужского хора, состоящего из членов возглавляемой им партии. Об этом в среду, 17 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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С соответствующей просьбой политик обратился к главе ведомства Владимиру Мединскому во время прошедшего в Госдуме «правительственного часа». «Госдума знает его [хор], а министр культуры? Нам есть над чем работать», — сказал Жириновский.

Он указал на необходимость поддержки современной культуры, напомнив, что за рубежом хорошо знают и ценят творчество российских ансамблей, в частности военных.

В середине мая 2016 года Жириновский предложил отправить хор имени 25-летия ЛДПР на «Евровидение-2017» в качестве альтернативы удмуртскому коллективу «Бурановские бабушки», который в 2012 году занял второе место на этом музыкальном конкурсе, уточняет телеканал «360».