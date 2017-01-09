Ансамбль имени Александрова объявил конкурс на должности артистов хора и балета

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова объявил конкурс на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета. Он пройдет с 16 по 25 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

К участию в конкурсе приглашаются лица от 18 до 45 лет с академическим вокальным или хореографическим образованием и опытом профессиональной деятельности, а также учащиеся выпускных курсов. Прослушивания будут проходить по адресу: Москва, Земледельческий переулок дом 20, строение 1, — ежедневно,включая выходные дни, с 11 до 18 часов.

Материалы по теме Недопетая песня 65 участников ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе

О решении восстановить ансамбль имени Александрова, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 27 декабря 2016 года.

Как сообщает kp.ru, Черновскому сельскому поселению Ленинградской области планируют присвоить имя ансамбля Александрова. Местные депутаты решили таким образом увековечить память погибших артистов.

65 участников коллектива погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года. Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Вместе с журналистами, общественными деятелями и представителями Минобороны артисты летели в Сирию, чтобы сыграть новогодний концерт для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим.