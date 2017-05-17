У государства кончились деньги на реструктуризацию ипотечных кредитов граждан

Более половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов по программе, реализуемой Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), не могут быть удовлетворены. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По информации источников издания, средства выделенные на госпрограмму — 4,5 миллиарда рублей, закончились.

В правительстве газете рассказали, что за февраль — апрель 2017 года было подано более 30 тысяч заявок на реструктуризацию проблемных ипотечных ссуд. Из них 19 тысяч соответствуют условиям программы, и эти заемщики могли бы претендовать на предоставление госпомощи.

«По условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится», — пояснил источник, близкий к АИЖК.

Программа помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. По ее условиям, банки реструктурируют проблемные долги, а часть ежемесячного платежа заемщика компенсируется банкам государством. Для валютных ипотечников предусматривалась даже компенсация части основного долга. Заемщики могут претендовать на помощь в размере 10 процентов от остатка кредита (до 600 тысяч рублей).

После того как срок окончания действия программы был перенесен с 1 марта на 31 мая, а также после высказываний ряда чиновников о возможном дальнейшем продлении этих сроков заемщики не торопились с подачей заявок. Причем после объявления о продлении программы некоторые заемщики сознательного переставали обслуживать кредиты.

Теперь же, как отметил представитель одного из банков, им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени.

