Госдума отклонила законопроект о квотах для поступающих в вузы селян

В Госдуме в первом чтении отклонен законопроект, устанавливающий квоты для абитуриентов из сел при поступлении в вузы. Об этом свидетельствуют информация из базы данных нижней палаты парламента.

Предполагалось, что квота должна была обеспечиваться из федеральных, региональных и местных бюджетов. При этом сельские выпускники должны были составить пятую часть всего целевого приема.

Прошедшие эту программу селяне, закончив вузы, обязаны были бы возвращаться на родину и отработать три года в одной из местных организаций.

Законопроект предложила группа депутатов из партии «Справедливая Россия». По их мнению, он должен был предотвратить отток молодых специалистов из села.

Ранее этот законопроект отверг комитет Госдумы по образованию и науке, отметив, что для решения упомянутой проблемы нужно использовать другие, не образовательные стимулы: повышение зарплат, создание комфортных жилищных условий, развитие инфраструктуру.

В 2015 году МИД России, министерство образования и Россотрудничество обратились к правительству России с просьбой увеличить на треть квоту для иностранных студентов. Ведомства обосновывали это большим числом желающих учиться в России.