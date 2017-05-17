Россия
 

Госдума отклонила законопроект о квотах для поступающих в вузы селян

Перейти в «Мою Ленту»

В Госдуме в первом чтении отклонен законопроект, устанавливающий квоты для абитуриентов из сел при поступлении в вузы. Об этом свидетельствуют информация из базы данных нижней палаты парламента.

Предполагалось, что квота должна была обеспечиваться из федеральных, региональных и местных бюджетов. При этом сельские выпускники должны были составить пятую часть всего целевого приема.

Прошедшие эту программу селяне, закончив вузы, обязаны были бы возвращаться на родину и отработать три года в одной из местных организаций.

Законопроект предложила группа депутатов из партии «Справедливая Россия». По их мнению, он должен был предотвратить отток молодых специалистов из села.

Ранее этот законопроект отверг комитет Госдумы по образованию и науке, отметив, что для решения упомянутой проблемы нужно использовать другие, не образовательные стимулы: повышение зарплат, создание комфортных жилищных условий, развитие инфраструктуру.

В 2015 году МИД России, министерство образования и Россотрудничество обратились к правительству России с просьбой увеличить на треть квоту для иностранных студентов. Ведомства обосновывали это большим числом желающих учиться в России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минобороны сообщили о беспрецедентном конкурсе в военные училища
Квоту для иностранцев в российских вузах попросили увеличить на треть
Россия в полтора раза увеличила квоту на учебу иностранцев
Последние новости
Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили
Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми
Впервые игравшего в стартовом составе игрока «Локомотива» удалили с поля
Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения
Васильева призвала работать с протестной молодежью
Олега Видова похоронят в Голливуде
Пятерых фанатов ЦСКА задержали за использование нацистской символики
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:09 Сегодня
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 года

Война окончена, всем спасибо

Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
16:30 Сегодня

Сенатор Косачев заявил об утрате Украиной суверенитета

08:34 Сегодня

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

16:40 Сегодня

С бездетной иркутянки пытались взыскать алименты за чужого ребенка

Россия
 — 
00:06 16 мая 2017

Из-под земли достанут

Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
16:04 Сегодня

В Совфеде оценили вероятность отказа Киева от намерения силой вернуть Донбасс

23:47 16 мая 2017

Дело о нападении на журналистов Life направлено в суд  

16:21 Сегодня

Три думские партии незаконно обделили эфирным временем в регионах

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
15:16 Сегодня

Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ

17:28 16 мая 2017

Московский монорельс опустят на землю и превратят в трамвайные линии

15:48 Сегодня

Путин посулил Вашингтону запись беседы Трампа и Лаврова

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Сенатор Косачев заявил об утрате Украиной суверенитета
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
С бездетной иркутянки пытались взыскать алименты за чужого ребенка
В Совфеде оценили вероятность отказа Киева от намерения силой вернуть Донбасс
Три думские партии незаконно обделили эфирным временем в регионах
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения
В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Радующийся отмене визового режима Украины с ЕС Порошенко попал на видео
Турчинов объяснил решение о блокировке «1C» шпионажем со стороны России
Молдавский премьер принес в правительство бутылку контрабандного виски
Порошенко назвал условие снятия санкций с России
В Киеве допустили наступление российской армии на Украину по «Яндекс.Картам»
Литва приняла двух чеченских геев
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Росстат зафиксировал рост ВВП в первом квартале
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на 20 процентов
Минфин определился с тратами Резервного фонда и ФНБ в 2017 году
Bank of America заметил снижение зависимости экономики России от цен на нефть
Товарооборот между Россией и Италией вырос на 28 процентов
Банк России поднял евро к 63 рублям
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей
Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории
ФАС начала борьбу с дорогими презервативами
СБУ заявила о невозможности заставить частный бизнес отказаться от 1С
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми
Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили
Бывший мэр Иваново получил пять лет за взятку в 12 миллионов рублей
Тюменского врача заподозрили в краже пожертвованного для больных детей миллиона
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
В МГУ изучили органы маленьких размеров
Анонсированы новые Assassin's Creed и Far Cry
Лабиринт с парящими каплями воды показали на видео
Рассекречены два новых смартфона Nokia
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
Пятерых фанатов ЦСКА задержали за использование нацистской символики
Впервые игравшего в стартовом составе игрока «Локомотива» удалили с поля
Выезд сборной России по хоккею из Кельна в Париж отложен из-за поломки поезда
Сборная России по хоккею на ЧМ обновила рекорд команды СССР 53-летней давности
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
Шарапова отреагировала на отказ организаторов «Ролан Гаррос»
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Проморолик «Матильды» номинирован на американскую премию «Золотой трейлер»
Олега Видова похоронят в Голливуде
Мединский пообещал бороться с «билетной мафией» с помощью технологий
Шнуров раскритиковал Алису Вокс за дошкольные рифмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских загсах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Британская пара с детьми отправилась в кругосветку ради поиска идеальной страны
В Анталье за кражу из спа-салона арестовали россиянина
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
Представлены самые слабые и медленные MINI Countryman
Крымчане и австрийцы разработают 1000-сильный суперкар
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы