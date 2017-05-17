Сурков из Монголии заподозрили в подпитке очага чумы в Республике Алтай

В Республике Алтай прошло рабочее совещание, посвященное возможному осложнению ситуации в природном очаге чумы, расположенном в Кош-Агачском районе. Об этом в среду, 17 мая, сообщается на сайте республиканского правительства.

Власти констатировали, что данный очаг чумы является наиболее активным из 11 по всей России. При этом большая его часть находится на территории Монголии, где ситуация гораздо сложнее. В частности, распространению инфекции могут способствовать серые сурки.

Материалы по теме Месть сурка «Лента.ру» вспоминает историю чумы

«По участку, где локализовывались случаи заболевания людей, сурок практически вымер от той же самой чумы, и на секторах, где проявлялась наибольшая эпизоотическая активность, сейчас численность его чрезвычайно низкая или он отсутствует. В то же время по приграничным участкам довольно высокая численность [сурка]. Кроме того, большая численность очага находится в Монголии, и, возможно, наш очаг оттуда как-то подпитывается», — рассказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Серегей Балахонов.

Для того чтобы избежать заражения чумой, с февраля проводится вакцинация жителей Кош-Агачского района. На сегодняшний день привиты уже более 16,2 тысячи людей (89,7 процента от плана), в том числе 6,4 тысячи детей. Несмотря на это, опасность заболеть сохраняется. В зоне риска, по словам главы Роспотребнадзора региона Леонида Щучинова, дети и те, кто незаконно охотится на сурков.

В то же время в пресс-службе правительства отметили, что благодаря своевременной работе специалистов, правильно поставленному диагнозу и оказанной медицинской помощи, избежать летальных случаев от чумы в республике удается, тогда как «в соседней Монголии такие случаи фиксируются».