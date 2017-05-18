В Чехии прошла акция протеста против президента Милоша Земана

Около 7 тысяч человек вышли на улицы столицы Чехии Праги, требуя отставки президента страны Милоша Земана. Видео с места событий публикует Ruptly. В руках демонстрантов были плакаты с надписями «Милош не мой президент». Многие скандировали:

«Земан, уходи».

Активисты также требовали, чтобы свой пост покинул министр финансов Андрей Бабиш, подозреваемый в финансовых махинациях. 17 мая премьер-министр Чехии Богуслав Соботка согласился с кандидатурой Ивана Пилного в качестве нового главы Минфина. Нового министра еще предстоит утвердить президенту Чехии.