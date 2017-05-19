Казак Гаврилюк порвал рубашку журналисту в кулуарах Рады

Депутат Верховной Рады казак Михаил Гаврилюк в кулуарах украинского парламента порвал рубашку журналисту Василию Крутчаку. Видео инцидента Крутчак опубликовал на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как Гаврилюк пытается уйти от журналиста, который спрашивает, почему тот решил не давать комментарии СМИ. Депутат отвечает, что корреспондент называл его клоуном, поэтому он не хочет с ним общаться. В какой-то момент Гаврилюк набросился на собеседника. После этого изображение исчезло, слышен звук рвущейся ткани и крики.

«Народный депутат Михаил Гаврилюк ("Народный фронт") сошел с ума. У меня разбит телефон и разорвана рубаха. Что-то я не припомню, чтобы кто-то из прежней "бандитской" власти бросался на журналистов», — прокомментировал произошедшее Крутчак.

Позже Гаврилюк в интервью телеканалу NewsOne сказал, что не нападал на представителя СМИ, а лишь пытался уберечь его от падения. «Я подложил свои рученьки, чтобы его удержать. Когда он падал, выронил телефон. Я не смог удержать его одной рукой и поэтому придержал другой еще сверху. Рубашка оказалась очень слабенькой и разорвалась… Лицо разбилось, телефон разбился… Я в чем виноват, что я его хотел спасти?» — описал произошедшее парламентарий.