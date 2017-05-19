Болельщики МЮ признали гол пяткой армянина Мхитаряна лучшим в сезоне

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол сезона от болельщиков «красных дьяволов». Об этом сообщается на сайте английской команды.

Там же проходил опрос, в ходе которого 57 процентов респондентов отдали свой голос за мяч армянина, который тот забил в падении пяткой в игре 18-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (3:1).

«Сначала я не поверил, что мне удалось забить. Впоследствии я не раз пересматривал этот эпизод», — рассказал Мхитарян.