В «Роскосмосе» предложили открыть на МКС прачечную

Инженеры ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили отправить на МКС аналог стиральной машины. О своей инициативе сотрудники «Роскосмоса» рассказали в журнале «Космическая техника и технология», кратко об этом сообщает ТАСС.

Обрабатывать одежду предлагается в специальной установке при помощи углекислого газа, который будут выделять космонавты при дыхании. По оценке экспертов, при температуре в 31 градус Цельсия и давлении в 74 атмосферы он перейдет в жидкое агрегатное состояние и может использоваться для приведения костюмов экипажа в надлежащий вид.

«Наличие в составе комплекса систем жизнеобеспечения оборудования для гигиенической обработки (стирки) способно существенно уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды за счет их очистки на борту и последующего многократного использования», — уверены инженеры «Энергии».

В настоящее время космонавты на МКС один костюм носят не дольше четырех суток, после чего его выкидывают. Из-за этого на околоземную орбиту приходится ежегодно доставлять около 600 килограммов одежды.

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В апреле 2017 года глава Энергии Владимир Солнцев предложил превратить МКС в отель. «У нас модули на МКС летают по 20-25 лет, и они вышли за ресурсы, и их использование для экспериментов и серьезной работы все менее целесообразно», — сказал он.

В том же месяце место российского космонавта на пилотируемом корабле «Союз МС-04» занял 70-килограммовый грузовой контейнер.