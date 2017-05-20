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Шепелев собрался обжаловать приговор суда по пропавшим деньгам Фриске

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Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев намерен обжаловать решение суда, согласно которому родственники певицы Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации «Русфонд» 21,6 миллиона рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Я рад, что в деле "Русфонда" были поставлены точки над "и" и более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам», — подчеркнул Шепелев.

По словам Шепелева, в суде были представлены доказательства того, что деньги, о которых идет речь, были сняты со счетов незадолго до смерти певицы ее матерью. Он добавил, что не знает, куда делись эти средства. «Очевидно, что за четыре дня до смерти невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека», — подчеркнул он.

Телеведущий не согласен с тем, что долг возложен не только на родителей Фриске, но и на его сына Платона. «По-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории — мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды». «Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня — благополучие и спокойствие моего сына», — добавил он.

19 мая суд постановил, что родители певицы Владимир и Ольга Фриске, а также Шепелев (гражданский муж певицы, представляет в суде интересы их малолетнего сына Платона) должны вернуть благотворителям 21,6 миллиона рублей.

Отмечается, что договор с благотворительным фондом был целевым, то есть деньги должны были быть потрачены исключительно на лечение. Однако, по утверждению представителей организации, из 25 миллионов рублей, собранных на благотворительном марафоне, на эту цель ушла только небольшая часть. Адвокаты Шепелева утверждают, что средства обналичила Ольга Фриске.

Фриске умерла от рака головного мозга в июне 2015 года. За год до этого, когда о ее болезни стало известно, Первый канал запустил благотворительную акцию по сбору средств на лечение, было собрано около 25 миллионов рублей.

Жанна Фриске была солисткой группы «Блестящие» с 1996 по 2003 годы, после этого начала сольную карьеру. Также она сыграла несколько ролей в кино — снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

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