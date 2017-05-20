Глава Госсовета Крыма предрек украинцам новую власть

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что на Украине в ближайшем будущем к власти придут новые силы. Соответствующее мнение он высказал в субботу, 20 мая, в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

Нынешнее руководство республики, по мнению чиновника, «сметет жизнь», и скоро о нем будут вспоминать, «как вообще о какой-то забаве».

«Это совершенно не означает, что придут какие-то пророссийские силы. Не в этом же задача. Украинский народ — это братский народ, это часть русского народа. Придут люди, которые захотят жить обычной жизнью с обычными ценностями», — сказал Константинов.

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В феврале он заявлял о грядущей и неминуемой политической смерти президента Украины Петра Порошенко. «Этот человек как политик "умер" для крымчан давным-давно за те преступления, которые он совершил. А как политик украинский он "умрет" в этом году», — говорил глава Госсовета, отмечая, что у украинского лидера есть два пути: добровольно сложить полномочия или сбежать.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.