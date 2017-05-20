Белоруссия показала противотанковый «Богомол»

Белорусская компания «Белспецвнештехника — Новые технологии» впервые показала самоходный роботизированный противотанковый комплекс «Богомол». Об этом ТАСС сообщил главный конструктор Андрей Анисимов.

Машина представлена на выставке «MILEX-2017» в Минске.

«Его разработка была начата не так давно, и мы уже имеем первые результаты по данной работе. Серийное производство будет организовано достаточно быстро, на представленной модели обкатываются различные технические решения», — отметил он.

По словам Анисимова, машина сделана с нуля без каких-либо заимствований. «На выставке представлен экспортный вариант, но, если белорусские вооруженные силы будут заинтересованы в подобных роботах, нет никаких проблем поставить их на вооружение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный комплекс может быть установлено несколько типов управляемых ракет. «Это ракеты класса "Шершень" с лазерной системой наведения, это "Фагот", "Конкурс", "Метис" либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления», — указал Анисимов.

Конструктор подчеркнул, что пуск ракет может осуществляться практически в любую погоду и в различных условиях видимости. Масса комплекса с полной боевой загрузкой и полными баками составляет 1850 килограммов. «Его можно транспортировать с помощью легкового автомобиля, к которому будет прикреплена специальная платформа», — сказал Анисимов.

Согласно сайту «Белспецвнештехники», «Богомол» предназначен для круглосуточного поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов. Комплекс выполнен на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. Состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, управляющего ей по беспроводному каналу связи на удалении до 300 метров. После подрыва «Богомол» автоматически перемещается на новую огневую позицию.

Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2017» открылась в Минске 20 мая и продлится до 22 мая.