Минюст Украины занялся поиском активов «Газпрома»

Власти Украины в настоящее время заняты активным поиском имущества «Газпрома» на территории страны для принудительного взыскания штрафа в размере 6,4 миллиарда долларов. С таким заявлением в понедельник, 22 мая, выступил глава Минюста Украины Павел Петренко, сообщает РИА Новости.

«Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения», — сказал Петренко, добавив, что пока не хочет раскрывать некоторую информацию.

На прошлой неделе Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу «Газпрома», требовавшего отменить судебное решение о принудительном взыскании многомиллиардного штрафа.

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Представитель Антимонопольного комитета (АМКУ) Михаил Новицкий заявил, что имущества «Газпрома» на Украине не хватит, чтобы перекрыть сумму штрафа, поэтому ведомство «рассматривает возможность взыскания средств другим путем».

5 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. «Газпром» не заплатит штраф и пени добровольно, АМКУ обратится в Государственную исполнительную службу, которая «осуществляет принудительное исполнение судебных решений на территории Украины и за рубежом», — отмечалось в заявлении ведомства.

Позже «Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение киевского суда.