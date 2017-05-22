Полиция сообщила о задержании заразивших миллион смартфонов хакеров

Сотрудники МВД России задержали группу из 20 хакеров, подозреваемых в хищении денег с банковских счетов с помощью троянской программы. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

По данным ведомства, жертвами задержанных стали более миллиона пользователей мобильных устройств, а ущерб от действий хакеров составил более 50 миллионов рублей.

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Следствие установило, что в преступную группу входили подозреваемые из разных регионов России, а организовал незаконный бизнес 30-летний житель Иваново. В настоящее время все подозреваемые задержаны, четверо из них арестованы, с остальных взята подписка о невыезде.

8 февраля в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность хакерской группы из 50 человек, члены которой с 2013 года похитили более миллиарда рублей со счетов банковских организаций.