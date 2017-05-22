Силовые структуры
 

Полиция сообщила о задержании заразивших миллион смартфонов хакеров

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники МВД России задержали группу из 20 хакеров, подозреваемых в хищении денег с банковских счетов с помощью троянской программы. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

По данным ведомства, жертвами задержанных стали более миллиона пользователей мобильных устройств, а ущерб от действий хакеров составил более 50 миллионов рублей.

Следствие установило, что в преступную группу входили подозреваемые из разных регионов России, а организовал незаконный бизнес 30-летний житель Иваново. В настоящее время все подозреваемые задержаны, четверо из них арестованы, с остальных взята подписка о невыезде.

8 февраля в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность хакерской группы из 50 человек, члены которой с 2013 года похитили более миллиарда рублей со счетов банковских организаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России пресекли деятельность укравших более миллиарда рублей хакеров
Российские хакеры научились выигрывать в казино
ФСБ оценила глобальный ущерб от хакерских атак в триллион долларов
Последние новости
Опубликованы фотографии всех новых iPhone
Маккейн в оскорбительной форме высказался о Путине и Лаврове
За час до приезда Трампа в Тель-Авиве автомобиль сбил пятерых человек
«Нелюбовь» Звягинцева стала лидером рейтинга кинокритиков Каннского фестиваля
В Москве начались отключения горячей воды
Полиция сообщила о задержании заразивших миллион смартфонов хакеров
Лига чемпионов впервые за 20 лет пройдет без лондонского «Арсенала»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:08 Сегодня

Взлет с ускорением

Как американские самолеты взлетают с авианосцев
11:18 Сегодня

Адвокат ловившего покемонов блогера обжаловал условный приговор

11:10 Сегодня

Сибирский геофизик осужден за хищение средств на сейсмические исследования

10:18 Сегодня

Бывшего главу «Роснано» вновь поместили под домашний арест

Силовые структуры
 — 
00:04 21 мая 2017
Светлана Степанько

Серия Тропиканки

Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
11:01 Сегодня

Закупки истребителя МиГ-35 перенесли в новую госпрограмму вооружений

10:21 Сегодня

В Минске показали китайскую ракету для белорусского РСЗО «Полонез»

09:50 Сегодня

Грузчики аэропорта Владивостока украли шубы из багажа и подарили их близким

Силовые структуры
 — 
00:08 Сегодня

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
05:31 19 мая 2017

США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

15:30 21 мая 2017

Назван тип запущенной Северной Кореей ракеты

01:29 Сегодня

КНДР отчиталась об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности

Россия
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Белокаменный мост XVII века нашли при ремонте на Славянской площади
«Почему вы нам привели такого ненормального мальчика?»
Как формальная инклюзия мешает детям учиться
Максим Кононенко: Прикладная теория гаек
О либерализации закона о выборах
В Москве начались отключения горячей воды
Изгнанная из ЛДПР за предательство Чиркова нашла место в архангельской думе
Из Свердловской области выдворили кубинского туриста и 14 граждан Узбекистана
Все материалы
Мир
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
МИД назвал удар коалиции США в районе Ат-Танфа нарушением международного права
Эрдоган избран председателем правящей партии Турции
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Все материалы
Бывший СССР
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
Во Львове потоки воды вынесли на улицы скопившийся мусор
Евросоюз обнародовал решение о безвизовом режиме с Украиной
СМИ сообщили о тайном посещении депутатами Рады соцсети «ВКонтакте»
Волонтер рассказал о готовности жителей Донбасса резать проукраинских активистов
На Украине арестовали 73-летнего организатора акции «Бессмертный полк»
Депутат Рады заявил о сборе голосов в поддержку визового режима с Россией
Все материалы
Финансы
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Дальний Восток — дело тонкое
Как АТБ развивается и помогает выживать малому бизнесу
Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке
Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов
Кудрин назвал пять опасных мифов о развитии экономики России
Минфин внес бюджетное правило в правительство
Петр Арсеньевич СмирновГрадусы во славу короны
Как трезвенник Смирнов создал знаменитый алкогольный бренд Российской империи
Все материалы
Бизнес
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
Forbes предрек отставку директора Ford Motor из-за утраты доверия
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
«ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность»
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» о развитии высоких технологий
Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя
Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
Все материалы
Силовые структуры
Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
Светлана СтепанькоСерия Тропиканки
Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
Три пули в голову
Как в СССР создавали автомат будущего
Адвокат ловившего покемонов блогера обжаловал условный приговор
Сибирский геофизик осужден за хищение средств на сейсмические исследования
Бывшего главу «Роснано» вновь поместили под домашний арест
В Минске показали китайскую ракету для белорусского РСЗО «Полонез»
Все материалы
Наука и техника
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Хокинг назвал главное условие выживания человечества
Участвующие в «Евровидении» страны уличили в сговоре
Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
Лига чемпионов впервые за 20 лет пройдет без лондонского «Арсенала»
Футболист «Барселоны» заработал пенальти благодаря актерскому мастерству
Футболисты «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции
Два россиянина вошли в символическую сборную ЧМ по хоккею
Все материалы
Культура
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
«Наша жизнь — это шаманская история»
Музыканты Two Siberians о Сибири, остроге и «походах на войну»
«Нелюбовь» Звягинцева стала лидером рейтинга кинокритиков Каннского фестиваля
Шнуров назвал «Евровидение» сублимацией военных действий
Франшиза «Обитель зла» получит перезапуск
Всеволод Некрасов, 1960-е годыЖивем и видим
В Германии вышла книга Некрасова с предисловием Гомрингера
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Жажда жизни
Люди уничтожают красоту природы, порождая нищету и катаклизмы
В Совбезе России оценили ущерб от глобальной хакерской атаки
Остановивший вирус-вымогатель хакер сбежал из дома из-за журналистов
Чак Норрис проиграл бабушке в фигурном подбрасывании бутылки
Нацболы облили Венедиктова виски
Все материалы
Ценности
Когда наступит крышка
Почему россиян оставят без кабриолетов
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов
Карл Лагерфельд надел на кошку фотоаппарат
Викторию Боню причислили к нелепо одетым звездам в Каннах
Bentley оборудовал внедорожник для любителей соколиной охоты
Марка adidas пригласит рэперов и диджеев на спортивный уик-энд в Москве
Все материалы
Путешествия
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Российская компания организовала туры в ДНР
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
Россия вошла в топ-50 стран по развитию халяльного туризма
Два истребителя сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту
Депутат Сидякин совершил восхождение на Эверест
Все материалы
Из жизни
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Столетние безобразники
Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб
Две итальянки поссорились из-за ведущего двойную жизнь кота
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы