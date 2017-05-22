Крым
 

В Севастополе оппозиция не смогла выбрать «народного» кандидата в губернаторы

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В Севастополе представители оппозиционных партий подвели результаты так называемого «народного голосования», которое проходило в городе 20-21 мая. В ходе этой процедуры определялся оппозиционный кандидат, который будет участвовать в губернаторских выборах в сентябре этого года. Об этом сообщает портал «Информационный канал Севастополя».

Сообщается, что народными избранниками стали сразу четыре кандидата — представитель «Справедливой России» Евгений Дубовик, коммунист Роман Кияшко, представитель «Патриотов России» Иван Ермаков и самовыдвиженец Александр Красильников.

Отмечается, что на данный момент отсутствуют сведения о том, смогут ли политики договориться о едином кандидате. Кроме того, оппозиционеры не стали говорить о том, сколько жителей Севастополя приняли участие в «народном голосовании». «Количество голосов вам никто не даст. Решили так: в алфавитном порядке перечисляем четверых кандидатов и этого достаточно», — сказал в ходе пресс-конференции Дубовик.

21 мая жители Севастополя пожаловались на многочисленные нарушения при проведении «общегородского голосования» за кандидата на пост губернатора от оппозиции. По информации СМИ, всего было замечено свыше 30 «каруселей»: специально обученные люди перемещались на автомобилях от палатки к палатке и отдавали голоса за определенных кандидатов. Очевидцы утверждают, что из-за этого между нарушителями и организаторами опроса разгорелся конфликт, из-за чего голосование в некоторых местах было приостановлено на длительное время. Инцидент, в частности, имел место в шатрах, выставленных от регионального отделения КПРФ.

Народные выборы кандидата в губернаторы проводились в Севастополе 20 и 21 мая. Инициаторы установили по всему городу и в селах 53 палатки, подготовили 10 тысяч бюллетеней (при том что потенциальных избирателей в городе более 300 тысяч) и вели работу в пяти партийных офисах. Документов для участия в этих «народных выборах» не требовалось, выбрать можно было трех кандидатов.

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