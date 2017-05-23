В Кремле отказались комментировать оружейный контракт США и Саудовской Аравии

Кремль предпочитает не комментировать крупнейший оружейный контракт, который планируют заключить между собой США и Саудовская Аравия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» во вторник, 23 мая.

«Я оставляю это без комментария», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не вызывает ли у Москвы опасения многомиллиардный контракт о поставках американского вооружения Саудовской Аравии.

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По его словам, Москва развивает свои двусторонние отношения с Эр-Риядом. «Есть двусторонние саудовско-американские отношения, есть российско-саудовские отношения, и они развиваются по своим направлениям», — пояснил официальный представитель Кремля.

13 мая Reuters со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщил, что США и Саудовская Аравия готовятся к подписанию пакета оружейных контрактов общей стоимостью более 100 миллиардов долларов. При этом общий объем поставок может превысить 300 миллиардов долларов за 10 лет.

Предполагаемый пакет включает в себя оружие, технику обеспечения, корабли, системы ПВО и противоракетной обороны, оборудование для контроля прибрежных вод.