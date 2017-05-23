В сургутский магазин пришли четыре коровы

В один из крупнейших торговых центров Сургута забрели четыре коровы. На кадрах, которые публикует Ruptly, животные входят в магазин с крытой автомобильной стоянки, не без труда преодолевая раздвижные автоматические двери.

«Комсомольская правда» уточняет, что инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл». Очевидцы утверждают, что на парковке коров было вдвое больше. Как они туда попали, не сообщается.

В апреле сообщалось, что защитники животных собрали средства на спасение коров, которые сбежали с бойни в американском штате Миссури.