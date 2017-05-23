Радикалы угрожали разгромить ливанское кафе в Киеве из-за дорогого кофе

Видео: Sergiy Vakula / Facebook

В Киеве украинские националисты из «Патриотического движения» ворвались в ливанское кафе и угрожали администрации заведения погромом. Причиной конфликта стало нежелание официантов говорить на украинском языке, а также цена на кофе, которая показалась лидеру движения Михаилу Ковальчуку слишком высокой. Видео инцидента опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН) во вторник, 23 мая.

На записи видно, как группа молодых людей врывается в кафе и требует администратора. Затем в ходе разговора с работницей заведения националисты обвинили ее коллег в том, что они напали на него с ножом. Официантов радикалы называют «чурбанами».

Стычка произошла 21 мая, позднее в тот же день Ковальчук на своей странице в Facebook опубликовал запись о том, что кафе закрыто. «Помни чужеземец, тут хозяин украинец», — добавил он.