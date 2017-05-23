Мэй выступила с обращением по поводу теракта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 23 мая, заявила, что власти работают над тем, чтобы установить детали взрыва в Манчестере, в результате которого погибли 19 человек и десятки получили ранения. Ее слова приводит Reuters.

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«Мы работаем, чтобы получить полную информацию о том, что полиция считает ужасающим террористическим актом», — отметила Мэй.

«Все наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал», — добавила она.

Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» вечером в понедельник, 22 мая. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По некоторым данным, взрывов было два.

В результате, по уточненным официальным данным, погибли 19 человек, еще около 50 пострадали. По словам медиков, у них ранения, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями.

По мнению американских властей, взрыв мог произвести террорист-смертник.

Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент».