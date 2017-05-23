Киоски самостоятельной регистрации пассажиров научили передвигаться

Видео: Илья Шатилин / Facebook

Компания SITA Lab представила интеллектуальные киоски самообслуживания KATE, которые способны самостоятельно перемещаться в наиболее загруженные зоны аэропорта. Видео с движущимися устройствами опубликовал в своем Facebook главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин.

Как уточняется в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе SITA Lab, для зарядки аккумуляторов или пополнения запаса посадочных талонов и багажных бирок, KATE и другие роботизированные киоски будут автоматически возвращаться к своим док-станциям. Для связи с системами перевозчиков и аэропортов они будут использовать сети Wi-Fi.