Москвичам покажут принтер для татуировок

В парке «Сокольники» пройдет 9-я Международная московская тату-конвенция. Мероприятие запланировано на три дня: 2,3 и 4 июня. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала один из организаторов фестиваля.

«Лучшие мастера со всего мира соберутся в "Сокольниках", чтобы продемонстрировать свои работы и сделать татуировки. Это уникальная возможность прикоснуться к вековым тату-традициям, узнать о новейших стилях и направлениях современной татуировки, понаблюдать за работой мастеров своими глазами», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Фото: предоставлено организаторами 9-ой Международной московской тату-конвенции 1 /5

На фестивале покажут принтер Tatoué, при помощи которого можно наносить настоящие татуировки. Изобретение представляет собой металлический каркас, по форме напоминающий прямоугольную коробку, в которой по специальным направляющим перемещается тату-машинка с различными датчиками.

В настоящее время принтер способен наносить небольшие изображения геометрической формы. Его покажут в действии на искусственной коже. По словам изобретателей, основная задача устройства — создание нового формата татуировки, например, преобразование музыки в рисунки на коже. Примером такой работы может быть татуировка осциллограммы звучащей музыки и числа, отображающего степень боли человека при нанесении татуировки. Уровень боли измеряется специальными датчиками по определенной шкале, зашифрованной в программе.

Материалы по теме Забили на все Женщины с татуированными лицами шокировали Москву

Также на фестивале можно будет послушать лекции от ведущих тату-мастеров, перед посетителями выступят группы VANYN, Cricket Captains, Secrets of the third planet и другие.

История проведения тату-конвенций в мире насчитывает уже более 40 лет. Как правило, организаторами подобного рода мероприятий традиционно выступают Европа и Северная Америка — те страны, где формировалась современная тату-культура. С 2007-го мероприятие ММТК проходит в России ежегодно. За три дня конвенцию посещают не менее 15 тысяч человек.