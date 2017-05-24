Крупнейшая российская компания заняла 40-ю строчку рейтинга Forbes

В новый рейтинг крупнейших мировых компаний Forbes Global 2000 вошли 27 российских корпораций, что на две больше, чем в прошлом году. Самым крупным предприятием в стране признан «Газпром», занявший 40-ю строчку списка (53-е место в прошлом году). Рейтинг опубликован в среду, 24 мая, на сайте журнала.

Второй по величине российской компанией Forbes назвал Сбербанк, который занял 56-е место, третьей — «Роснефть», расположившуюся на 82-м месте, четвертой — «Лукойл» (129-е место). Помимо них, в список вошли «Сургутнефтегаз» (305-я строчка), ВТБ (397-я строчка), НОВАТЭК (542-я), «Норильский никель» (586-я), «Транснефть» (658-я) и ряд других крупнейших российских компаний, чью суммарную рыночную стоимость аналитики журнала оценили в 455,8 миллиарда долларов, а совокупную прибыль — в 61,2 миллиарда.

Материалы по теме Новобранцы золотого списка Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками

Всего в рейтинг вошли две тысячи компаний из 58 стран мира, суммарный доход которых составляет 35,3 триллиона долларов, прибыль — 2,5 триллиона, а рыночная стоимость — 48,8 триллиона долларов (выше показателя прошлого года на 10 процентов). Общая стоимость активов, вошедших в список компаний, была оценена в 69,1 триллиона долларов.

Первые строчки в рейтинге заняли Индустриальный и коммерческий банк Китая (ICBC), Строительный банк Китая, Berkshire Hathaway (США), JPMorgan Chase (США) и Wells Fargo (США). Всего, как подчеркивает Forbes, корпорации из США и Китая занимают более 40 процентов рейтинга, несмотря на снижение темпов роста ВВП в этих странах.

Рейтинг журнала Forbes Global 2000 рассчитывается и публикуется ежегодно и считается одним из самых авторитетных аналитических продуктов.