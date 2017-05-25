Аргентине предложены российские вертолеты Ми-35М, Ми-28НЭ и Ка-52

Прорабатывается вопрос о поставках в Аргентину боевых вертолетов Ми-35М, Ми-28НЭ и Ка-52. Информация об этом опубликована в корпоративном журнале холдинга «Вертолеты России», передает корреспондент «Ленты.ру».

Как отмечено в публикации, также Аргентина рассматривает вопрос закупки легких вертолетов Ка-226Т.

В 2015 году министр обороны Аргентины Агустин Росси заявлял, что его страна, возможно, докупит дополнительную партию вертолетов Ми-171.

В мае 2012 года Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий поставку Буэнос-Айресу дополнительных трех многоцелевых вертолетов Ми-171Е и такого же количества Ка-226Т. Предполагалось, что на покупку этой техники Аргентина получит российский экспортный кредит. Буэнос-Айрес пока откладывает покупку вертолетов из-за дефицита средств оборонного бюджета.

Первые два Ми-171Е, поставленные Аргентине в 2011 году, получили спасательные подъемники и имели оранжево-белую окраску. Аргентинские военные выбрали российскую военную технику, потому что она способна работать в суровых климатических условиях при диапазоне температур от минус 50 до плюс 58 градусов Цельсия.

Боевые вертолеты Ми-35М в Южной Америке эксплуатируют также Бразилия и Венесуэла. Вертолеты типа Ми-28НЭ поставлялись в Ирак и в Алжир, вертолеты Ка-52 заказаны Египтом.