СМИ узнали о дополнительных тратах Центризбиркома на президентскую кампанию

Пакет поправок в избирательное законодательство, одобренный накануне Госдумой в окончательном чтении, потребует увеличения объемов финансирования президентской кампании. Об этом в четверг, 25 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Центризбиркоме.
Согласно поправкам, в частности, участковые избирательные комиссии будут информировать граждан о голосовании за 30 дней, а не двадцать, как предписывалось законом ранее. Это повлечет за собой дополнительные траты, рассказал собеседник газеты. По его словам, ЦИК потребуется дополнительно около двух миллиардов рублей.
«Наши предложения по марту 2018 года существуют, они даны, и мы надеемся, что будут рассмотрены в рамках, определенных законом о выборах президента РФ, — сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. — Средства поступят нам на расчетный счет, и мы профинансируем избирательные комиссии субъектов».
В то же время, по словам главы избиркома Ленинградской области Михаила Лебединского, о конкретных цифрах говорить еще рано. «Мы будем рассчитывать дополнительные затраты не раньше августа — сентября», — пояснил он.
Законопроект, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым и принятый нижней палатой парламента 24 мая, в частности, уточняет диапазон дат выборов главы государства. Теперь день голосования может быть перенесен со второго воскресенья марта на третье. Кроме того, им устанавливаются новый порядок голосования по месту пребывания.
В конце декабря прошлого года Булаев анонсировал, что в 2017 году на организацию президентских выборов, которые намечены на марта 2018 года, планируется израсходовать 14,9 миллиарда рублей.