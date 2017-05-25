СМИ узнали о дополнительных тратах Центризбиркома на президентскую кампанию

Пакет поправок в избирательное законодательство, одобренный накануне Госдумой в окончательном чтении, потребует увеличения объемов финансирования президентской кампании. Об этом в четверг, 25 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Центризбиркоме.

Согласно поправкам, в частности, участковые избирательные комиссии будут информировать граждан о голосовании за 30 дней, а не двадцать, как предписывалось законом ранее. Это повлечет за собой дополнительные траты, рассказал собеседник газеты. По его словам, ЦИК потребуется дополнительно около двух миллиардов рублей.

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«Наши предложения по марту 2018 года существуют, они даны, и мы надеемся, что будут рассмотрены в рамках, определенных законом о выборах президента РФ, — сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. — Средства поступят нам на расчетный счет, и мы профинансируем избирательные комиссии субъектов».

В то же время, по словам главы избиркома Ленинградской области Михаила Лебединского, о конкретных цифрах говорить еще рано. «Мы будем рассчитывать дополнительные затраты не раньше августа — сентября», — пояснил он.

Законопроект, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым и принятый нижней палатой парламента 24 мая, в частности, уточняет диапазон дат выборов главы государства. Теперь день голосования может быть перенесен со второго воскресенья марта на третье. Кроме того, им устанавливаются новый порядок голосования по месту пребывания.

В конце декабря прошлого года Булаев анонсировал, что в 2017 году на организацию президентских выборов, которые намечены на марта 2018 года, планируется израсходовать 14,9 миллиарда рублей.