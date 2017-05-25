В Совете Федерации выступили против изменения схемы финансирования пенсий

Страховые взносы работодателей не следует уменьшать, как и в целом менять схему финансирования пенсий. Об этом в четверг, 25 мая, заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает Национальная служба новостей.

По его мнению, страховые взносы должны быть стабильными, так как бизнес и пенсионная система уже приспособились к ним.

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«Каждый раз эта норма при принятии бюджетов пролонгируются, но сегодня взносы и так уменьшены. Поэтому если речь идет о еще большем уменьшении суммы взносов с бизнеса, то должны увеличиться дополнительные поступления из бюджета», — пояснил сенатор. По этому вопросу предстоит серьезная дискуссия, добавил он.

Ранее 25 мая «Ведомости» сообщили, что Минфин России предложил перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии на федеральный бюджет. Это поможет сохранить пенсионные права россиян при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22 процентов, убеждены чиновники финансово-экономического блока правительства.

В марте глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов.