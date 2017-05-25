СМИ сообщили о возможности расширения Вашингтоном пакета антироссийских санкций

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США может летом рассмотреть законопроект о введении новых антироссийских санкций. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Reuters.

По словам председателя комитета, республиканца Боба Коркера, это может произойти в том случае, если не улучшится ситуация в Сирии. Он также выразил надежду на то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ближайшее время расскажет о политике администрации американского президента Дональда Трампа в отношении урегулирования сирийского конфликта.

Коркер добавил, что законопроект о новых ограничительных мерах в отношении Москвы может быть рассмотрен в случае, если этого захотят другие члены комитета.