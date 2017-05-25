Британские больницы перевели в «режим ожидания» на случай новых терактов

Британская Национальная служба здравоохранения (НСЗ) перевела свои больницы в Англии в «режим ожидания» на случай новых террористических атак. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает The Guardian со ссылкой на The Health Service Journal.

Как отмечается, НСЗ указала сотрудникам отделений скорой помощи в 27 английских городах быть готовыми к последствиям «очередного инцидента».

Их также попросили провести ревизию запасов крови для переливания и проверить медицинское оборудование.

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В последний раз подобное сообщение было разослано ведомством в 2008 году после терактов в индийском Мумбаи, напоминает издание.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение и назвала назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».