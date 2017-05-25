Фаллоподобный объект из кулича с яйцами отказались считать оскорблением верующих

Красноярский суд прекратил административное дело в отношении пользователя социальной сети «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, якобы оскорбившей чувства верующих снимком кулича с яйцами. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Мировой судья в Красноярске прекратил дело в отношении Кудиновой в связи с отсутствием состава правонарушения. Адвокат женщины рассказал «Интерфаксу», что она имеет степень кандидата наук по культурологии, речь в ее посте шла о коррупции при размещении арт-объектов в Москве в 2016 году, и никакого осквернения РПЦ или христианства в тексте публикации не было.

Из материалов дела следует, что в апреле 2017 года прокуратура выявила во «Вконтакте» изображение пасхального кулича и пасхальных лиц, и, посчитав его фаллическим символом, привлекла к проверке специалиста в области православия.

Эксперт отметил, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное». В результате прокуратура возбудила административное дело, в котором указала, что изображение пасхальной атрибутики в качестве фаллического символа рассматривается как осквернение предметов религиозного почитания.

В середине мая в оскорблении чувств верующих заподозрили православного священника из села Угут Ханты-Мансийского автономного округа. Во время выступления на митинге в честь 9 Мая он обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они препятствовали победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, после чего в полицию поступила жалоба от местной общины баптистов.