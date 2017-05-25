Пилотажная группа ВВС ОАЭ примет участие в авиасалоне МАКС-2017

Пилотажная группа Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов Al Fursan («Рыцари») выступит на авиасалоне МАКС-2017. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает ТАСС.

«Для нас большая честь выступать на МАКС-2017 наряду с легендарными российскими пилотажными группами "Русские витязи" и "Стрижи"», — заявил командир группы Al Fursan полковник Алобаидли Нассер.

Мероприятие пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

Пилотажная группа Al Fursan образована в 2008 году. Ее летчики выполняют полеты на семи самолетах Aermacchi MB-339.

Международный авиационно-космический салон МАКС — крупнейшая профильная выставка, проводимая на территории России. Салон проходит раз в два года в подмосковном Жуковском, начиная с 1993-го. В 2015 году он проводился с 25 по 30 августа.