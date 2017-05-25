Туск заявил о различиях позиций с Трампом по отношению к России

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что у Европейского Союза (ЕС) и президента США Дональда Трампа есть различия в подходах по отношению к России, решению климатических проблем и вопросам международной торговли. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы обсуждали внешнюю политику, безопасность, климат и торговые отношения. Я считаю, что мы договорились по многим вопросам, в первую очередь по борьбе с терроризмом», — сказал Туск после часовых переговоров с Трампом, прошедших в Брюсселе.

«Я не на сто процентов уверен, что мы можем сказать сегодня "мы" — вместе с господином президентом [Трампом], имеем общую позицию, общее мнение о России. Хотя, когда речь шла о конфликте на Украине, кажется, мы были на одной стороне», — добавил глава Европейского совета.

Трамп находится в Брюсселе в рамках первого большого международного турне в качестве президента США. В столице Бельгии он принимает участие в саммите лидеров стран-участниц НАТО, а также встретился главами общеевропейских институтов. Ранее американский лидер уже посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Палестинскую автономию и Ватикан.