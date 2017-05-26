Сыгравший Люка актер хотел оставить Хана Соло умирать в «Пробуждении Силы»

Американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны», рассказал о разногласиях с режиссерами седьмого и восьмого эпизодов саги — Джеффри Джейкобом Абрамсом и Райаном Джонсоном. Интервью с артистом опубликовано в издании Vanity Fair.

По словам Хэмилла, у него была масса идей для картины «Эпизод VII: Пробуждение Силы». Актер считает, что его персонажа можно было представить совершенно по-другому: например, он мог получать телепатические сигналы от своей сестры Лейи, а также оставить умирать Хана Соло, вместо того, чтобы спасти его.

Во время съемок ленты «Эпизод VIII: Последние джедаи» Хэмилл также выразил недовольство сценарными решениями.

«Я фундаментально не согласен с каждым выбором, который ты сделал для моего персонажа. Теперь, сказав это, я сбросил груз с плеч, и моя работа заключается в том, чтобы принять то, что ты создал и как можно лучше воплотить твое видение», — сказал актер, по собственному признанию, Райану Джонсону.

Хэмилл также подчеркнул, что является большим фанатом франшизы.

Первый фильм космической саги под названием «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» появился на экранах 25 мая 1977 года. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Восьмая часть франшизы выйдет в прокат в декабре.