Бывший СССР
 

Депутат Рады назвал сроки исчезновения украинского языка

Перейти в «Мою Ленту»

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что через 50 лет украинский язык может исчезнуть. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает украинское издание «Вести».

«Украинский язык исчезнет через 50 лет, если мы не будем ничего делать. У нас уже есть несколько областей, население которых за 20 лет перестало говорить по-украински. Просто за одно поколение», — сказал парламентарий.

Он привел в пример Мелитополь Запорожской области, который, по его словам, стал полностью русскоязычным городом. «Область, в которой более чем на 50 процентов превалирует русский язык, очень тяжело "перевалить" назад», — считает Денисенко.

Двумя днями ранее депутат Рады Игорь Мосийчук призвал проводить гитлеровскую языковую политику в Донбассе и Крыму. «Я говорю, что он [русский язык] должен быть на оккупированных территориях. Потому что Гитлер, когда оккупировал нашу территорию, он же к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам», — пояснил свою мысль парламентарий.

В тот же день губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский назвал русский язык элементом гибридной войны.

23 мая Верховная Рада приняла законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на украинский язык в телевизионном эфире.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нардеп от БПП: Украинский язык может исчезнуть через 50 лет
Киевский депутат предложил бить батогами за русскую речь в школах
Депутат Рады призвал к гитлеровской языковой политике в Донбассе и Крыму
Донецкий губернатор назвал русский язык элементом гибридной войны
Последние новости
В Москве заявили о неготовности США к диалогу по ПРО
«Зверь» Трампа не смог проехать к королевскому дворцу в Брюсселе
Песков отреагировал на идею о проведении административной амнистии
Стену Героев СССР в Одессе завесили шариками к приезду Порошенко
Депутат Рады назвал сроки исчезновения украинского языка
МВФ призвал Украину повысить пенсионный возраст ради очередного транша
Великобритания возобновила обмен разведданными с США
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:12 Сегодня
Отправление поезда на Украину с Киевского вокзала.

Постой, паровоз!

Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией
12:50 Сегодня

Стену Героев СССР в Одессе завесили шариками к приезду Порошенко

10:49 Сегодня

Семенченко анонсировал блокаду предприятий украинских олигархов

14:24 25 мая 2017

Додон исключил возможность присоединения Приднестровья к России

Бывший СССР
 — 
00:02 22 мая 2017

Исчезающий вид

Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
09:47 Сегодня

Аваков рассказал об ошибке при расследовании убийства Шеремета

00:20 Сегодня

Мэр Кишинева задержан по делу о коррупции

15:59 24 мая 2017

Верховный суд Латвии оставил министров без двух туалетов

Бывший СССР
 — 
00:00 25 мая 2017
Участники шествия ветеранов легиона «Ваффен СС»

«Это нацизм в чистом виде»

Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
20:55 25 мая 2017

В Киеве заявили о возобновлении поставок угля из Южной Африки

20:16 25 мая 2017

В Латвии решили увеличить штрафы за русский язык для роста экономики

12:48 24 мая 2017

Соратника Порошенко заставили отжиматься в коридорах Рады

Россия
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
Хочу я стать совсем слепым
Как на ощупь узнать грудь Венеры Милосской и найти Черное море
Пушков прокомментировал поведение Трампа на саммите НАТО
Минобрнауки уличило митингующих школьников в непонимании слова «коррупция»
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
Листовки экстремистской организации найдены возле московской мечети
Перстень и часы на 22 миллиона рублей украли у топ-менеджера в московском отеле
Все материалы
Мир
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
В Москве заявили о неготовности США к диалогу по ПРО
Суд Лондона выдал ордер на арест бывшего следователя по делу Магнитского
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
Все материалы
Бывший СССР
Отправление поезда на Украину с Киевского вокзала.Постой, паровоз!
Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией
Стену Героев СССР в Одессе завесили шариками к приезду Порошенко
Депутат Рады назвал сроки исчезновения украинского языка
Семенченко анонсировал блокаду предприятий украинских олигархов
Аваков рассказал об ошибке при расследовании убийства Шеремета
Мэр Кишинева задержан по делу о коррупции
В Киеве заявили о возобновлении поставок угля из Южной Африки
Все материалы
Финансы
На все доля Господа
Как религиозные организации занимаются бизнесом и богатеют
Новак назвал комфортным для России уровень цен на нефть
Сбербанк объявил о тестировании роботов для идентификации клиентов
Минтруд раскритиковал доплату к страховой пенсии из бюджета
Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России рекордную сумму
Россия потребовала консультаций ВТО из-за введенных Украиной санкций
Число жалоб на коллекторов выросло в полтора раза
Все материалы
Бизнес
Тьма египетская
Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье наладит выпуск четырех моделей
В Минфине назвали несправедливым начисление акцизов импортерам вин задним числом
«Ростех» на централизованных закупках ИТ сэкономит 22 миллиарда рублей
Против задержанного на борту «Аэрофлота» дебошира завели уголовное дело
Россельхознадзор нашел антибиотик в наггетсах поставщика «Макдоналдса»
В Citi назвали «базовым сценарием» проигрыш АФК «Система» по иску «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
Следствие выяснит обстоятельства получения ожогов мурманскими полицейскими
Мужчина в Хабаровске обстрелял на рынке машины с просроченными продуктами
Полицейские задержали десятого подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере
Россия запустила новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении
Все материалы
Наука и техника
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Раскрыт неизвестный эпизод Второй мировой войны
Звезда N6946-BH1 исчезла из Вселенной
У Юпитера обнаружили сильнейшее магнитное поле
Пчелы искусали лицо исследователю дикой природы
Все материалы
Спорт
Ульяна Тригубчак«Пока не могу преодолеть стеснительность»
Девушка из группы поддержки «Салавата Юлаева» о самосовершенствовании и КХЛ
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
Тройной Жозе
Голы, странные пенальти, курьезы и травмы завершившейся Лиги Европы — видео
Дочь Трампа приняла бывшего футболиста «Лацио» за святого
СМИ сообщили о покупке российскими телеканалами прав на трансляцию матчей ЧМ
Клуб Малкина вышел в финал Кубка Стэнли
Хоккеист сборной России Антипин продолжит карьеру в НХЛ
Все материалы
Культура
Тараканы из стакана
Канны-2017. День 9: беспредел по-руссски и по-американски
Романы с камнем
Канны-2017. День 8: София Коппола, «Роден» и подлинный успех русского кино
Учитель научил
Роман Николая II и Матильды — теперь в основе балета «Лебединое озеро»
Участники группы «Иванушки International» попали в базу «Миротворца»
Автор хита Somebody's Watching Me задержан за избиение домработницы
Мединский прокомментировал ситуацию с труппой Серебренникова
Бывший гендиректор студии Серебренникова помещен под домашний арест
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
Предпочитающий туалетную бумагу ершику пользователь стал звездой сети
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после ухода из Гарварда
Художница превратила головы собак в объекты современного искусства
СБУ объяснила блокировку «ВКонтакте» засильем порно и «Синего кита»
Американский политик избил журналиста британской газеты за навязчивость
Все материалы
Ценности
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Москвичам покажут расписные холодильники с птицей-гамаюн и фараонкой
Gucci посвятил сумку древнегреческому богу вина и оргий
Alexander McQueen покажет в Париже секретную коллекцию одежды
В Италии умерла «королева кашемира» Лаура Биаджотти
Nars выпустит коллекцию с актрисой Шарлоттой Генсбур
Все материалы
Путешествия
ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Британскому курильщику вдвое увеличили срок заключения за пожар в самолете
На фасаде «Украины» показали советские барельефы и олимпийского Мишку
Российский храм вошел в топ-10 культурных объектов мира
Названы страны Европы с лучшей для купания водой
В Алеппо открылся первый с 2012 года туристический сезон
Все материалы
Из жизни
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
Модель plus-size похвасталась фигурой на пляже
Американка запрыгнула на капот кроссовера в попытке остановить угонщика
Жертва анорексии выздоровела благодаря танцам на шесте
Мужчина на угнанной фуре врезался в бордель в Неваде
Все материалы
Тест-драйв японского брата «Дастера»
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
Машины, нарисованные кофе
Легендарные гоночные машины, нарисованные с помощью кофе
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
«Фольксвагены» мечты
Пять кастомных концептов VW для покорения США
BMW показала предвестника новой «восьмерки»
Седан XE стал мощнейшим дорожным «Ягуаром»
Появились изображения возрожденного Jeep Grand Wagoneer
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы