Депутат Рады назвал сроки исчезновения украинского языка

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что через 50 лет украинский язык может исчезнуть. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает украинское издание «Вести».

«Украинский язык исчезнет через 50 лет, если мы не будем ничего делать. У нас уже есть несколько областей, население которых за 20 лет перестало говорить по-украински. Просто за одно поколение», — сказал парламентарий.

Он привел в пример Мелитополь Запорожской области, который, по его словам, стал полностью русскоязычным городом. «Область, в которой более чем на 50 процентов превалирует русский язык, очень тяжело "перевалить" назад», — считает Денисенко.

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Двумя днями ранее депутат Рады Игорь Мосийчук призвал проводить гитлеровскую языковую политику в Донбассе и Крыму. «Я говорю, что он [русский язык] должен быть на оккупированных территориях. Потому что Гитлер, когда оккупировал нашу территорию, он же к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам», — пояснил свою мысль парламентарий.

В тот же день губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский назвал русский язык элементом гибридной войны.

23 мая Верховная Рада приняла законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на украинский язык в телевизионном эфире.