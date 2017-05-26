Фонд Навального удалил ролик про Ковальчука из-за фактических ошибок

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального удалил ролик про совладельца «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Юрия Ковальчука из-за недостоверной информации. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила в своем Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, в видео вкрались фактические ошибки, а некоторые данные оказались устаревшими. Ярмыш принесла извинения и пообещала сделать новый материал.

Как поясняют «Ведомости», в ролике «Кому принадлежит все телевидение России» пресс-секретарь утверждала, что на ТВ нет «никаких разных центров мнений», а все крупные российские СМИ находятся в собственности Ковальчука.

По информации издания, в ролике, к примеру, утверждалось, что в медиахолдинг предпринимателя входит Первый канал, но на самом деле контрольный пакет акций телекомпании принадлежит государству, а у НМГ только 25 процентов. Кроме того, отмечает газета, в материале указывалось, что компания Ковальчука «Лидер» управляет «Газфондом», но в действительности бизнесмен и его партнер Геннадий Тимченко больше не владеют предприятием.

Юрий Ковальчук также является председателем совета директоров банка «Россия». «Национальная Медиа Группа» при его участии была создана в 2008 году. Она включает доли телекомпаний РЕН ТВ, Первого канала, Пятого канала, газеты «Известия» и других СМИ.