Сотрудник маяка на Белом море бросил работу и четыре дня шагал к ближайшему селу

Сотрудник морской гидрометеорологической станции «Зимнегорский маяк» на Зимнем берегу Белого моря покинул надоевшее рабочее место и четыре дня пешком шел до ближайшего населенного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Архангельскую областную службу спасения.

Молодой человек приехал на метеостанцию из Новосибирска 12 мая. На десятый день командировки он ушел с работы, ничего не сказав единственному напарнику. Тот предположил, что коллега направился в Архангельск вдоль берега моря.

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Спасатели узнали об исчезновении сотрудника метеостанции лишь спустя четыре дня. Катер МЧС, выехавший к маяку накануне, обследовал береговую линию и рыбацкие избы, однако обнаружить молодого человека не удалось.

Вечером в четверг стало известно, что он сумел дойти до деревни Патракеевка, которая располагается в 65 километрах от маяка. Согревшись и пообедав с местными жителями, он продолжил путь и преодолел 24 километра до соседней деревни Лапоминка.

Лапоминку связывает с Архангельском круглогодичная автомобильная дорога длиной около 43 километров. Очевидцы утверждают, что в деревне молодой человек нашел попутную машину и выехал в Архангельск.

В феврале сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов совершил кругосветное путешествие, причем большую часть пути он проделал пешком.