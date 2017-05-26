Десятки депутатов Госдумы записались на военные сборы

Порядка 150 депутатов Госдумы записались на трехдневные военные сборы, которые пройдут с 30 мая по 2 июня, сообщил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 26 мая.

«Те из них, кто "хорошо" или "отлично" сдаст соответствующие зачеты, получат очередное воинское звание», — сказал он.

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В сборах, по словам Швыткина, смогут принять участие все депутаты, независимо от возраста и пола.

Как уточнил глава комитета по обороне Владимир Шаманов, в первый день народным избранникам предстоит сдать нормативы физической подготовки на базе ЦСКА, второй день будет лекционным в академии Генштаба и в третий день пройдет построение в парке «Патриот» и вручение погон.

Желающих попросили не приезжать на своих автомобилях. «Места стоянок в районе академии Генерального штаба по существу отсутствуют, поэтому подумайте перед тем, как выбирать виды транспорта», — сказал Шаманов. Он отметил, что все три дня будут курсировать специальные автобусы.

17 февраля замминистра обороны России Николай Панков заявил, что депутатам нижней палаты парламента седьмого созыва предстоит пройти военные сборы. Запланированное мероприятие высоко оценила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. По ее словам, если бы она была военнообязанной, то обязательно бы явилась на сборы.