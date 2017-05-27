Сенатор засомневался в возможностях «санкционной России» быть партнером Западу

Заявление лидеров стран G7 о возможности усилить санкции против Москвы говорит о том, что «группа семи» не планирует реально бороться с международным терроризмом, поскольку Россия не сможет на таких условиях быть партнером для Запада. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал первый зампред комитета Совфеда обороны и безопасности Франц Клинцевич.

«Сегодня лидеры G7, заявив о готовности усилить санкции против России, по сути дела, расписались в том, что они не собираются реально противостоять международному терроризму. Без России это абсолютно провальный проект», — сказал сенатор.

По его мнению, «санкционная Россия» не может быть партнером Западу. «Мы, если на то пошло, вполне способны обеспечить безопасность России собственными силами», — заверил Клинцевич.

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В субботу, 27 мая, в итальянской Таормине завершился саммит «Большой семерки». В итоговом документе, который приняли лидеры G7, говорится, что санкции в отношении Москвы из-за Украины могут быть усилены, если это потребуется. Лидеры G7 увязали возможность отмены санкций с выполнением минских соглашений.

Этот пункт итоговой декларации ранее раскритиковали в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление о возможном усилении санкций непродуктивным.

В саммите G7 участвовали лидеры США, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Россия была исключена из организации в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Украине. Запад не признает результаты референдума в Крыму и считает полуостров аннексированной территорией. Также Москву обвиняют в вооруженной помощи ополченцам Донбасса, которые противостоят киевским властям.