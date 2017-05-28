Появилось видео испытаний Северной Кореей новой системы ПВО

В сети появилось видео испытаний новой системы противовоздушной обороны, которые провела КНДР. Ролик опубликован на канале RT в YouTube в воскресенье, 28 мая.

Управляемая система противовоздушной обороны нового типа, по утверждению Пхеньяна, была разработана специалистами национальной Академии военных наук. Согласно информации агентства «Ёнхап», по сравнению с прошлым годом, возможности системы были улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также точности удара.

2 апреля 2016 года КНДР протестировала новую зенитную ракету, и нынешние испытания являются попыткой улучшить ее характеристики, передает агентство.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.