СМИ сообщили о задымлении на станции московского метро

На станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии московского метро произошло задымление. Об этом в воскресенье, 28 мая, ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«Станция московского метрополитена "Парк Победы" задымлена. На место ЧП выехали пожарные расчеты», — сказал он.

В Главном управлении МЧС по Москве агентству рассказали, что на место происшествия выехали пожарные расчеты. «На станции не обнаружено ни запаха дыма, ни загорания», — уточнили в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что пожарные еще находятся на станции.

Метрополитен работает в штатном режиме.

В январе задымление произошло на станции московского метро «Новокузнецкая». В результате проверки спасатели не обнаружили возгорания.