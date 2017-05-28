Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем пограничника военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно защищает государственные границы России, бережёт родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин поблагодарил пограничников за безупречное выполнение поставленных задач.

День пограничника отмечается ежегодно 28 мая. Праздник установлен указом президента России от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».