Житель Барнаула убил юношу за отказ уступить место пожилой женщине в автобусе

В Барнауле (Алтайский край) железнодорожный районный суд продлил заключение под стражей мужчине, обвиняемому в убийстве пассажира автобуса, который отказался уступить место пожилой женщине. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2017 года в автобусе. Пассажиры уговаривали юношу уступить место пожилой женщине, но получили отказ. На одной из остановок один из споривших вышел вместе с молодым человеком, на остановке у них завязался конфликт. Обвиняемый дважды ударил потерпевшего по лицу. Позже он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Барнаульца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть человека (статья 111 УК).

В 2015 году сотрудник реабилитационного центра в Омске убил одного из пациентов за отказ делать утреннюю зарядку. Тело 43-летнего мужчины нашли через 10 дней после того, как родственники отправили его на лечение.