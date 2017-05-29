Лукашенко предложил показать на параде «не зря съеденный военный хлеб»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил не жалеть средств на организацию военного парада ко Дню независимости республики и провести его на высоком уровне. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уж и большие», — сказал белорусский лидер. Он отметил, что парад должен быть «настоящим и впечатляющим». «Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что не зря едим военный хлеб», — подчеркнул Лукашенко.

По мнению президента, на параде необходимо продемонстрировать современные образцы военной и гражданской техники, которые производятся в стране. «Ведь есть что показать. И это надолго остается в памяти людей», — заключил он.

Материалы по теме Оголтелая Батьковщина Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними

В октябре 2016-го Лукашенко заявил, что Россия может рассчитывать на помощь белорусской армии на западном направлении. «Мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию», — заверил он, добавив, что белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору.

В мае того же года Белоруссия получила из России четвертый дивизион зенитной ракетной системы С-300ПС. По словам командующего войсками ВВС и ПВО Белоруссии Олега Двигалева, техника дивизионов, передаваемая Минобороны России, прошла капитальный ремонт с гарантией до пяти-семи лет.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских войск.