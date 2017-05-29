Uniqlo пригласит любителей йоги на крышу «Гаража» и подарит футболки

Бренд одежды и аксессуаров Uniqlo и музей «Гараж», пригласили всех желающих на открытые мастер-классы по йоге. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 29 мая.

Занятия пройдут на крыше музея и в летнем кинотеатре Garage Screen в Парке Горького. Тренировку проведет Рауф Асадов, выпускник Московской школы йоги. Каждый участник мастер-класса получит футболку из новой линии Uniqlo AIRism, созданную из дышащей ткани, остающейся комфортной при любой погоде и нагрузках. Для участия в занятии нужна предварительная аккредитация на сайте проекта.

Музей современного искусства «Гараж» основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Первоначально размещался в здании Бахметьевского автобусного парка в Москве, построенном по проекту Константина Мельникова. В 2012 году переехал во временный павильон по проекту Шигеру Бана. С 2015 года занимает постоянное здание в Парке Горького — бывший ресторан «Времена года» (постройка 1968 года, реконструированная по проекту Рема Колхаса и бюро ОМА). Весной 2017 года музей и бренд Uniqlo заключили договор о сотрудничестве в области популяризации искусства и активного образа жизни. Первым совместным проектом стали Uniqlo Free Friday Nights: в пятницу выставки в музее можно посещать бесплатно.