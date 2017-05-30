В Крыму задумались о необходимости «более дешевых цен» на отдых

Председатель Госсовета Республики Крым (РК) Владимир Константинов посетовал на то, что за регионом все сильнее закрепляется имидж дорогого курорта. Об этом он заявил в ходе выездного заседания Совмина РК в Судаке, передает «Крыминформ».

«Мы должны предложить концепцию Крыма как региона с более дешевыми ценами на отдых, потому что сегодня есть штамп, что Крым — дорогой курорт. Если мы не съедем с этой дороги, у меня глубокое убеждение, что мы исчерпаем свои возможности», — сказал Константинов.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов указал, что качество услуг на крымских курортах не соответствует высоким расценкам. «В Крыму соотношение "цена-качество" находится не на должном уровне. Турция на этом фоне опережает нас — и очень значительно», — отметил он.

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По его словам, на данный момент республиканские власти уже ищут выход из сложившейся ситуации. В частности, Аксенов предложил проанализировать возможность временного освобождения предпринимателей в сфере туризма от налогообложения.

27 мая министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий призвал всех, кто намеревается провести отпуск в Турции или Египте, оставить своих детей в пансионатах и лагерях полуострова. «Слышьте, родители, езжайте в Турцию, Египет, куда хотите. Детей отправьте в Крым! Их здоровье — будущее нации», — заявил он.

В апреле глава профильного министерства рассказал, что курорты полуострова «вполне могут научить Турцию качественному сервису».