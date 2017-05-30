Четыре миллиарда рублей выделят для подготовки Подмосковья к ЧМ-2018

На мероприятия по подготовке Московской области к мировому первенству по футболу, которое пройдет в России в 2018 году, выделят более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков на заседании регионального правительства, передает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 30 мая.

Работы, в частности, включают в себя реконструкцию фасадов зданий, обустройство пешеходных зон, капитальный ремонт систем освещения, а также содержание дорог.

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Часть средств направят на создание и благоустройство 17 тренировочных площадок и прилегающих к ним территорий. Футбольные поля, построенные с использованием современных технологий, будут находиться в Химках, Домодедове, Лобне, Бронницах, Пушкинском, Долгопрудном, Одинцовском, Наро-Фоминском, Раменском, Солнечногорском и Истринском районах, уточняет телеканал «360».

Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Подмосковные базы будут использоваться для тренировок спортсменов-участников.