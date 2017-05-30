Politico сообщил об отказе властей США запрещать ноутбуки на рейсах из Европы

Пассажирам, вылетающим в США рейсами из Европы, не придется сдавать ноутбуки в багаж. Такое решение приняли в Вашингтоне, сообщает во вторник, 30 мая, ресурс Politico со ссылкой на собственный источник.

«Запрета не будет. Обе стороны договорились активизировать переговоры о технической стороне вопроса, чтобы попытаться найти взаимоприемлемое решение», — пояснил собеседник издания.

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По данным Politico, такой договоренности достигли министр национальной безопасности США Джон Келли и два еврокомиссара — Димитрис Аврамопулос, отвечающий за контроль миграции и внутренние дела, и Виолета Булц, которая курирует транспорт.

В марте сообщалось, что власти США запретили авиапассажирам из ряда стран провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны. Речь, в частности, шла о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. Отмечалось, что на такие меры Вашингтон пошел из-за роста угрозы совершения терактов на борту авиалайнеров. В мае сообщалось о планах ввести такой порядок на всех международных рейсах.