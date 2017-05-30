Подмосковного лесничего задержали за взятку в 72 тысячи долларов

Видео: 360tv.ru

Сотрудник Комитета лесхоза Московской области задержали при получении взятки. Кадры оперативной съемки во вторник, 30 мая, публикует телеканал «360».

По словам официального представителя регионального управления МВД Татьяны Петровой, помощник лесничего по Истринскому району и его предполагаемый сообщник требовали 72 тысячи долларов с предпринимателя за долгосрочную аренду участка для рекреационных целей. Подозреваемые были задержаны недалеко от Красногорска после передачи денег в автомобиле. В настоящее время они оба находятся под подпиской о невыезде.