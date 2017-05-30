Montegrappa показала пиратские часы

Итальянская компания Montegrappa представила новую модель часов — Pirates. Как сообщает Luxurylaunches, в продажу они поступят ограниченным тиражом.

Модель оснащена автоматическим механизмом ETA 2824, корпус украшен черепами, кинжалами и русалками из серебра и золота. Диаметр корпуса составляет 43 миллиметра.

Часы дополнены ремешком из кожи ската. Цены на модели варьируются от 4200 до 4500 долларов. Всего в продажу поступит 88 экземпляров.

Montegrappa Также производит пишущие инструменты. Например, в начале мая компания выпустила коллекцию под названием Miya Carbon. Ручки выполнены из углеволокна — материала, который используется в автомобильной промышленности. Колпачки представлены в нескольких цветах: красном, желтом, оранжевом или черном. В коллекцию вошли автоматические ручки, а также пишущие инструменты с пером из золота.